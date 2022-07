Leonori (Pd): “Il piano annuale ricerca conferma il Lazio regione innovativa”

“Con 64 milioni di euro dal bilancio regionale e ulteriori risorse dai fondi europei del POR FESR 21-27, la Giunta regionale ha adottato il Piano annuale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico 2022.

Gli interventi previsti coprono un set molto ampio di possibilità: dalla ricerca alle tecnologie per la salvaguardia dei beni culturali ai dottorati industriali, dal Distretto per le Tecnologie applicate alle attività Cultuali al sostegno per la creazione e consolidamento delle startup innovative e spin off della ricerca fino all’emiplegia alternante e all’Osservatorio astronomico di Campocatino.

Si investe sui giovani, si investe sulle migliori risorse e sul futuro, si conferma una Regione all’avanguardia nel settore dell’innovazione e delle tecnologie, grazie anche alla presenza di tante Università e centri di ricerca, e che mira a migliorare la vita dei cittadini attraverso uno sviluppo che sia, però, sempre inclusivo e sostenibile. E per questo voglio ringraziare il Presidente Nicola Zingaretti e l’assessore Paolo Orneli” Così in una nota Marta Leonori capogruppo PD in Consiglio regionale del Lazio