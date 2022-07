Riceviamo e pubblichiamo – Domani dalle 9.30 alle 13, si svolgerà per la conferenza nazionale sul clima, “Crisi energetica e climatica: la nuova roadmap per l’Italia”, organizzata da Italy for Climate.

Si può inoltre seguire il live twitting con #conferenzaclima2022, sul profilo twitter di Italy for Climate.