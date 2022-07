Domani il Rapporto Censis sulla buona comunicazione dell’emergenza quotidiana

Domani alle 15.30 nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva del Senato della Repubblica, si terrà la presentazione del Secondo Rapporto Annuale Censis-Ital Communications sulla buona comunicazione dell’emergenza quotidiana che nasce all’interno dell’Osservatorio permanente Censis-Ital Communications sulla comunicazione e sulle agenzie di comunicazione. Al centro della Ricerca, giunta al secondo anno, il tema della domanda inedita di informazione generata dalla pandemia e dalla guerra e la necessità di prevedere regole più severe per piattaforme e social media, nonché programmi di educazione al digitale e alla comunicazione via web al fine di ridurre il rischio di imbattersi in notizie false o inesatte.

Prenderanno parte all’evento: Giuseppe Moles, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’editoria e all’informazione; Alberto Barachini, Presidente della Commissione di Vigilanza Rai; Antonello Giacomelli, Commissario Agcom; Massimiliano Valerii, Direttore Generale del Censis; Domenico Colotta, Founder di Ital Communications; Roberto Zarriello, Segretario Generale di Assocomunicatori; Ruben Razzante, Professore di Diritto dell’Informazione all’Università Cattolica di Milano; Marco Delmastro, Economista, esperto del settore; Anna Italia, Ricercatrice del Censis.