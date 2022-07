Castello di Cesano, Minnucci e l’investimento della Regione

“Stamattina ho potuto assistere all’inizio dei lavori di riqualificazione del Castello di Cesano: si tratta di un edificio storico di fine ‘800 di indubbio valore che purtroppo dopo il sisma del 2016 era stato dichiarato inagibile. Si trattava di una ferita nel tessuto urbano di quel quadrante di Roma che il sottoscritto ebbe a segnalare già nel 2019 quando ho appoggiato una mozione della collega Marta Leonori che impegnava la Regione a questo recupero: da quel momento partì l’iter che ci ha condotti al risultato di oggi. Una ferita dunque che oggi iniziamo a guarire: grazie al lavoro congiunto tra Regione Lazio e Roma Capitale, e all’ impegno del Presidente Torquati è stato possibile riqualificare questo pezzo di architettura storica. I lavori di consolidamento strutturale saranno finanziati dalla Regione Lazio, le opere di riqualificazione realizzate grazie ai fondi PNRR dato che Roma Capitale ha inserito il Castello nella rete luoghi della cultura che sorgeranno nel territorio comunale. La Regione quindi si dimostra ancora una volta sensibile all’esigenza di preservare e rilanciare il tessuto storico culturale; una volta di più inoltre la capacità di fare squadra tra amministratori a tutti i livelli si dimostra la ricetta vincente per mettere a terra politiche concrete al servizio dei cittadini, un ringraziamento va all’ASP Asilo Savoia a cui è stata affidata la gestione del Castello per la sua indefessa attività di valorizzazione socioculturale.” così in una nota il consigliere regionale Emiliano Minnucci