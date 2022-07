Regione Lazio, la settimana griffata Emiliano Minnucci

Sanità/1 La Giunta regionale approva una fondamentale delibera per la creazione di 1000 posti pubblici nelle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) investendo e riqualificando immobili pubblici.

Sanità/2. La Regione Lazio ha sottoscritto un protocollo con i soggetti competenti per il trasporto urgente e in sicurezza di organi e sangue in modo innovativo e tecnologico attraverso i droni.

Cultura. Aperto il bando da 950 mila/€ a supporto dell’organizzazione di spettacoli dal vivo rivolto ai soggetti privati, dal singolo artista, passando per le associazioni culturali fino alle fondazioni.

Turismo. 800 eventi in tutti gli ambiti organizzati quest’estate nei Parchi del Lazio che sono e possono essere, ancora di più, un grande attrattore turistico.

Scuole. Zingaretti, Gualtieri e la ministra Carfagna hanno sottoscritto un protocollo da 400 mln/€ di investimento per la riqualificazione di oltre 200 plessi scolastici nella città di Roma. Finalmente mettiamo a terra il PNRR passo dopo passo.

Eventi. Al via il LazioSound FestivaI. Cinque serate con esibizioni musicali live nella splendida cornice del Castello di Santa Severa.