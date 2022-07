Fare musica per vivere una buona vita

L’Associazione Scuola Orchestra di Anguillara Sabazia, a conclusione dell’Anno Sociale e Accademico 2021-2022, propone uno spunto di riflessione sull’influenza della musica nelle nostre vite. Alla luce dell’esperienza indotta da due anni di pandemia, in cui la possibilità di incontro è stata limitata o assente, si è reso ancora più evidente il rilievo che la musica assume nella vita di chi la pratica attivamente, per professione o per diletto.

La riflessione scaturisce dalla gioia ritrovata durante la XXIII^ Rassegna dei Concerti di Primavera e di “Musica nei giardini”, potendo nuovamente fare musica insieme da condividere con la comunità di Anguillara e del territorio.

La riflessione è confortata dalla lettura di recenti articoli che riportano importanti studi scientifici sull’argomento.

La musica non ha età: ne abbiamo bisogno e possiamo esercitarla per tutto l’arco della vita.

Il bambino percepisce suoni e melodie quando è ancora nell’utero materno. Il ritmo del battito cardiaco della mamma lo introdurrà nel mondo della musica ed è proprio attraverso il senso dell’udito che inizierà il contatto con il mondo esterno. Numerosi studi hanno dimostrato che la musica è un potente stimolo alla crescita del bambino e allo sviluppo delle sue emozioni, sin dalla vita fetale.

Nei bambini la musica è in grado di potenziare l’apprendimento delle capacità matematiche, coordinativo-spaziali e di contribuire allo sviluppo del linguaggio.

“Imparare giocando” con la propedeutica musicale, già dai 3 anni, permette ai bambini di entrare in contatto con la musica tramite il proprio corpo, familiarizzando con il suono e con il ritmo, imparando ad ascoltare e a reagire allo stimolo sonoro, ad individuare i parametri del suono-timbro, altezza, intensità, a cogliere i cambiamenti di velocità e di durata e a prendere conoscenza della frase musicale. Anche il canto ha un ruolo importante: le filastrocche e le canzoncine infantili tradizionali sono spesso un patrimonio vocale e gestuale e i bambini, giocando con la voce, cantando e mimando, si avvicinano a ritmi, melodie e forme musicali, che potranno approfondire successivamente attraverso l’apprendimento di uno strumento o del canto, di cui la voce è strumento.

Studiare uno strumento o il canto, assecondando le inclinazioni individuali, permette al bambino/a di esprimere se stesso/a e di sviluppare una propria identità. La partecipazione a gruppi musicali può diventare un mezzo di socializzazione e insegnare il rispetto verso gli altri poiché in un’orchestra, piccola o grande che sia, ognuno è importante e nessuno può prevaricare. Nell’orchestra si insegnano le regole della convivenza civile, basate sul rispetto e l’ascolto dell’altro, contribuendo ad incrementare capacità comunicative e autostima. Guardare bambini e bambine, ragazze e ragazzi suonare o cantare insieme durante i laboratori o durante le prove di un concerto è un’immagine di vera ricchezza: si scambiano le parti e si consultano, provano gli strumenti e provano se stessi, ascoltano le proprie note insieme a quelle degli altri ed imparano ad accordare gli strumenti tra di loro, in un esercizio di confronto e di riconoscimento reciproco spontaneo e divertente.

L’Associazione Scuola Orchestra di Anguillara Sabazia, a conclusione dell’Anno Sociale e Accademico 2021-2022, propone uno spunto di riflessione sull’influenza della musica nelle nostre vite. Alla luce dell’esperienza indotta da due anni di pandemia, in cui la possibilità di incontro è stata limitata o assente, si è reso ancora più evidente il rilievo che la musica assume nella vita di chi la pratica attivamente, per professione o per diletto.

La riflessione scaturisce dalla gioia ritrovata durante la XXIII^ Rassegna dei Concerti di Primavera e di “Musica nei giardini”, potendo nuovamente fare musica insieme da condividere con la comunità di Anguillara e del territorio.

La riflessione è confortata dalla lettura di recenti articoli che riportano importanti studi scientifici sull’argomento.

La musica non ha età: ne abbiamo bisogno e possiamo esercitarla per tutto l’arco della vita.

Il bambino percepisce suoni e melodie quando è ancora nell’utero materno. Il ritmo del battito cardiaco della mamma lo introdurrà nel mondo della musica ed è proprio attraverso il senso dell’udito che inizierà il contatto con il mondo esterno. Numerosi studi hanno dimostrato che la musica è un potente stimolo alla crescita del bambino e allo sviluppo delle sue emozioni, sin dalla vita fetale.

Nei bambini la musica è in grado di potenziare l’apprendimento delle capacità matematiche, coordinativo-spaziali e di contribuire allo sviluppo del linguaggio.

“Imparare giocando” con la propedeutica musicale, già dai 3 anni, permette ai bambini di entrare in contatto con la musica tramite il proprio corpo, familiarizzando con il suono e con il ritmo, imparando ad ascoltare e a reagire allo stimolo sonoro, ad individuare i parametri del suono-timbro, altezza, intensità, a cogliere i cambiamenti di velocità e di durata e a prendere conoscenza della frase musicale. Anche il canto ha un ruolo importante: le filastrocche e le canzoncine infantili tradizionali sono spesso un patrimonio vocale e gestuale e i bambini, giocando con la voce, cantando e mimando, si avvicinano a ritmi, melodie e forme musicali, che potranno approfondire successivamente attraverso l’apprendimento di uno strumento o del canto, di cui la voce è strumento.

Studiare uno strumento o il canto, assecondando le inclinazioni individuali, permette al bambino/a di esprimere se stesso/a e di sviluppare una propria identità. La partecipazione a gruppi musicali può diventare un mezzo di socializzazione e insegnare il rispetto verso gli altri poiché in un’orchestra, piccola o grande che sia, ognuno è importante e nessuno può prevaricare. Nell’orchestra si insegnano le regole della convivenza civile, basate sul rispetto e l’ascolto dell’altro, contribuendo ad incrementare capacità comunicative e autostima. Guardare bambini e bambine, ragazze e ragazzi suonare o cantare insieme durante i laboratori o durante le prove di un concerto è un’immagine di vera ricchezza: si scambiano le parti e si consultano, provano gli strumenti e provano se stessi, ascoltano le proprie note insieme a quelle degli altri ed imparano ad accordare gli strumenti tra di loro, in un esercizio di confronto e di riconoscimento reciproco spontaneo e divertente.

Giuseppe Zampino, pediatra alla Fondazione Policlinico Gemelli, docente università cattolica del Sacro Cuore