A proposito di cervelli in fuga…

Riceviamo e pubblichiamo – Federico Tessari, è nato a Bracciano nel 1991 ed è ancora residente a Bracciano sebbene negli ultimi 8 anni gli impegni di studio e la vita lo abbiano fatto migrare prima al Politecnico di Torino per il Dottorato in Meccatronica, poi Genova come ricercatore nell’ambito dell’Istituto Italiano di Tecnologia e ora a Boston. Dal 1° aprile 2022 fa parte del “Research Staff of Mechanical Engineering”, del MIT (Massachusetts Institute of Technology). Scolasticamente parlando è cresciuto a Bracciano, prima l’asilo, le elementari e le medie, poi il Liceo Scientifico Vian, sempre a Bracciano. Indubbiamente la sua predisposizione per le materie tecniche è stata determinante per le scelte successive, ma il contesto socio culturale, le insegnanti e i Professori che lo hanno seguito a Bracciano sino al momento di intraprendere il percorso universitario sono stati determinanti nell’aprigli gli orizzonti e far crescere in lui la determinazione per le scelte necessarie. Oggi è un nostro concittadino di 30 anni che sta al MIT, che contribuisce a consolidare l’immagine prestigiosa che l’Italia offre nell’ambito della comunità scientifica mondiale, uno che ha saputo già far apprezzare la nostra comunità e che ha portato un poco di noi e della nostra cultura, oltre oceano, senza trascurare che all’occorrenza sa insegnare anche come si fanno i veri spaghetti alla carbonara.