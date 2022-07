D’Amato e il trapianto di cuore del “Bambino Gesù”

“E’ stato realizzato il primo trapianto in Italia a livello pediatrico utilizzando la tecnica del trasporto del cuore a temperatura controllata. Questo ha permesso di salvare la vita di un bimbo ricoverato da mesi presso l’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Voglio rivolgere un ringraziamento a tutte le equipe mediche che hanno reso possibile questo intervento e il trasporto dell’organo. La donazione è un gesto d’amore e permette di salvare vite e in questo caso la vita di un piccolo paziente. Il Lazio si conferma regione leader per i trapianti”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.