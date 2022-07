“Desidero rivolgere i migliori auguri al Vescovo Mons. Domenico Pompili per la sua nuova destinazione, ma soprattutto un ringraziamento per essere stato da Vescovo di Rieti un punto di riferimento della comunità reatina e regionale in un tempo così difficile. Il terremoto prima e poi la pandemia. In questi anni è stato sempre al fianco del personale sanitario e dei malati e delle loro famiglie”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.