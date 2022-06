Ondate di calore, livello 3 anche domani

Ondate di calore, ancora caldo intenso nel Lazio. Anche per domani 30 giugno, sul bollettino emesso dal dipartimento della Protezione Civile e pubblicato sul portale del ministero della Salute, è previsto il livello 3 (lo stesso livello della giornata odierna): 23° la temperatura prevista alle ore 8, 35° alle ore 14 e una temperatura massima percepita di 36° (indicatore quest’ultimo di disagio bioclimatico che tiene conto della temperatura dell’aria e dell’umidità relativa).

I bollettini sono elaborati dal dipartimento di Epidemiologia SSR Regione Lazio, nell’ambito del Sistema operativo nazionale di previsione e prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, coordinato dal ministero. Vengono pubblicati, come ogni anno dal lunedì al venerdì, a partire da metà maggio fino a metà settembre.

Il sistema operativo è dislocato in 27 città italiane e consente di individuare, giornalmente, per ogni specifica area urbana, le condizioni meteo-climatiche a rischio per la salute, soprattutto dei soggetti vulnerabili: anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza. Le città monitorate sono: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo.