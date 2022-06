Regione Lazio in preallarme per i numeri (in aumento) del covid

“Oggi nel Lazio su 5.954 tamponi molecolari e 41.076 tamponi antigenici per un totale di 47.030 tamponi, si registrano 11.171 nuovi casi positivi (+7.548), sono 5 i decessi ( = ), 588 i ricoverati (-9), 51 le terapie intensive ( = ) e +8.530 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 23,7%. I casi a Roma città sono a quota 6.252.

E’ il dato piu’ alto dal 29 marzo. rinnovo l’appello a over 80 a fare la quarta dose, all’utilizzo della mascherina dove non e’ possibile mantenere il corretto distanziamento e ad aumentare la copertura con anticorpi monoclonali e antivirali”.

Lo comunica in una nota l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.