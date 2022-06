Benvenuta… laurea!

Riceviamo e pubblichiamo – Si è svolta giovedì 23 giugno la cerimonia di consegna dei PHD della Facoltà di Ingegneria Civile e Geodesia di Lubiana (Slovenia). Tra i dottorati Stefano Caprinozzi, un giovanissimo “cervello nostrano” (nella foto il primo a sinistra) che ha discusso la tesi il 12 luglio 2021.

Residente ad Anguillara Sabazia, Stefano si è laureato con il massimo dei voti in Ingegneria Civile a indirizzo strutture, discutendo una tesi di laurea dal titolo “Assessment of seismic vulnerability of piping system”.

Membro del team fondatore della Safe plant (vd. https://safeplant.it/it/) è autore di pubblicazioni scientifiche nel campo Oil&Gas. Ha svolto il suo dottorato nella facoltà di Ingegneria Civile e Geodesia di Lubiana (Slovenia) – la Marie Skłodowska-Curie Actions PhD- con una Tesi dal titolo “Seismic response of steel tanks with floating roofs”.

I genitori augurano a Stefano con affetto e orgoglio che questo traguardo di oggi sia un altro passo verso un brillante futuro.

Congratulazioni figliolo! Siamo orgogliosi di te!

Mamma Rosa Maria e Papà Alberto

La redazione dell’Agone Nuovo si unisce all’orgoglio dei genitori; una mente che ci auguriamo continui a lavorare per il nostro territorio e il nostro paese!