Il punto sulla Regione Lazio griffato Emiliano Minnucci

Legalità. 23 progetti finanziati dalla Regione per convertire i beni confiscati alla criminalità organizzata in beni comuni utilizzabili dalla collettività.

Economia. 60 MLN/€ messi in campo dalla Regione per l’accesso al credito a favore di imprese e partite iva per dare impulso alla produttività.

PostCovid. È online la modalità per accedere al bonus per l’assistenza psicologica volto alla tutela della salute mentale e alla prevenzione del disagio psichico di giovani e adolescenti per far fronte alle difficoltà legate alla pandemia.

Trasporti. Riapre finalmente la stazione di Vigna Clara che collega il quadrante nord urbano della Capitale con Valle Aurelia e tutta la linea FL3. Un primo passo significativo verso la chiusura dell’anello ferroviario.

Scuole. 27 MLN/€ stanziati dalla Regione Lazio per progetti finalizzati all’integrazione scolastica per consentire a tutti gli alunni con disabilità, o in situazione di svantaggio, di formarsi al meglio.