Domani a Ladispoli fra info (sui rifiuti) e consegna di (altri) mastelli

L’amministrazione comunale di Laispoli drende noto che sabato 18 giugno 2022 dalle 10 alle 16 in piazzale Onofri (piazza del mercato) è allestito un info point dove gli utenti di case singole e di condomini fino ad otto unità abitative potranno effettuare la taggatura dei contenitori e sostituire le attrezzature danneggiate. I cittadini dovranno portare tutti i mastelli in uso, il documento che comprova l’iscrizione al ruolo Tari, il documento d’identità e il codice fiscale della persona iscritta al ruolo Tari. Se l’intestatario al ruolo Tari non può recarsi al punto di distribuzione può consegnare la delega a una persona che dovrà esibirla insieme al suo documento d’identità.