Ecco i 5 vincitori della quarta edizione di Racconta Koinè

Giulia e Luca della 3C dell’istituto comprensivo statale “Loredana Campanari” di Monterotondo. Stefano della 3D. Daniele anche lui della 3C del ‘Loredana Campanari’. Ed Emanuele della 3C dell’I.C. ‘Sandro Pertini’ di Fonte Nuova. Sono i 5 vincitori della quarta edizione di Racconta Koinè, concorso letterario rivolto ai ragazzi organizzato dal progetto l’Atelier Koinè, promosso e finanziato da Impresa Sociale ‘Con I Bambini’ nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile.

“Siamo stati davvero felici di aver organizzato questo concorso con il quale abbiamo voluto dare agli studenti l’opportunità di scommettere sulle proprie capacità – spiega Caterina Simei, presidente della coop sociale la Lanterna di Diogene, ente capofila –. E mettersi alla prova con la scrittura e la lettura, due strumenti che permetteranno loro di affermarsi nella vita”.

“Ogni studente – sottolinea la presidente della ‘Lanterna di Diogene’ – ha inviato un racconto inedito, giudicato poi dai suoi stessi compagni, per renderli ancora più protagonisti e coinvolti nel progetto. Ma anche per sviluppare in loro un senso critico equo che li guiderà nella loro carriera scolastica e dopo nel mondo del lavoro”.

Il tema scelto è stato ‘Da che parte sorge il tuo sole?’. “Il sole è inteso come il futuro, la speranza di ripartire dopo due anni di pandemia che hanno segnato il nostro ma soprattutto il presente di tanti adolescenti – afferma Caterina Simei -. Gli studenti hanno raccontato con grande maturità come immaginano il loro futuro e quale sia la stella polare che gli indichi la strada da percorrere verso il domani dopo mesi di incertezze”.

Tutti i racconti sono stati pubblicati sulle pagine social dell’Atelier Koinè. Ai partecipanti è stata donata una pergamena di ringraziamento e la possibilità di frequentare i Centri Ricreativi Educativi Estivi della Cooperativa gratuitamente partecipando ai vari HUB. Ai primi 5 invece è andato un voucher da spendere presso la libreria Mondadori di Monterotondo.