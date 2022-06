Cerveteri, l’invito al voto di Alessio Pascucci

A Cerveteri in questi dieci anni abbiamo fatto un lavoro incredibile. Mai fatto prima.

Un nuovo piano regolatore, una nuova scuola, il primo asilo nido, 3 nuovi depuratori, il lungomare, campetti sportivi pubblici in tutta la città. 41 opere pubbliche per un totale di 35.605.263 € di cui 19.793.567 € ottenuti con bandi e finanziamenti. In dieci anni abbiamo fatto più che nei trenta anni precedenti. Per continuare questo lavoro serve una persona di grande competenza. Per questo è necessario votare e far votare Elena Gubetti, attuale vicesindaco e assessore all’ambiente e ai trasporti.

Per dare il massimo sostegno alla sua candidatura mi sono anche candidato consigliere nella lista di Governo Civico. Perché da sempre, sono abituato a metterci la faccia.

Nelle prossime ore con un video racconteremo una ulteriore bella novità per Cerveteri.

Buon voto a tutti,

Alessio Pascucci