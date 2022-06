Elezioni, Formello quattro liste in lizza. Anzi… tre

Quattro le liste in lizza: Formello Rinasce, che a oggi amministra il Comune, guidata dal sindaco uscente Gian Filippo Santi; Formello X Formello (vicina al Pd), capeggiata dall’ex sindaco Giacomo Sandri; le civiche Formello Bene Comune con la candidata a sindaco Vittoria Costantini e Uniti per Formello guidata dal consigliere uscente Massimo Angelici.

Tutte e quattro sono state presentate ma la Sottocommissione elettorale circondariale di Castelnuovo di Porto ha dichiarato l’incandidabilità di uno dei nomi della lista Formello Rinasce. Il caso è stato reso noto dalla lista Uniti per Formello e riguarda Vittoria Buccarini, coordinatrice della Lega. La Sottocommissione infatti ne ha rilevato “l’insussistenza delle condizioni di incandidabilità ai sensi dell’articolo 10 del Decreto legislativo 31-12-2012 n.235 (“incandidabilità e divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”). Ossia non possono essere candidati – recita l’articolo richiamato dalla Sottocommissione elettorale – coloro “che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416 bis del Codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope” o “per un delitto concernente la produzione o il traffico di dette sostanze”. Il verbale della Sottocommissione è stato inoltre trasmesso alla Procura di Tivoli per il caso di rilascio di dichiarazione mendace della ormai ex candidata.