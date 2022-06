Ladispoli, il 5 giugno serata di super-ospiti con Pascucci in Piazza Rossellini

Riceviamo e pubblichiamo – Domenica 5 giugno, a partire dalle 19.30, serata magica in Piazza Rossellini a Ladispoli con il candidato sindaco Alessio Pascucci e la squadra di #UnNuovoInizio che, con slide e video su maxi-schermo, illustreranno il programma elettorale nel dettaglio e risponderanno alle domande dei cittadini. Sul palco con Pascucci anche il sindaco di Latina, Damiano Coletta.

Tra gli ospiti che interverranno in presenza o in video tante personalità di livello nazionale: Elly Schlein, Vicepresidente Emilia-Romagna, Beppe Sala, sindaco di Milano, Giorgio Gori, Sindaco di Bergamo, Vula Tsetsi, segretaria generale dei Verdi al Parlamento Europeo, Marco Cappato, presidente Eumans, Rossella Muroni, deputata e vicepresidente Commisione Ambiente, Daniele Vicari, regista, Giuseppe De Marzo, responsabile nazionale per le politiche sociali di Libera, Emilio Casalini, progettista culturale e conduttore della trasmisisone RAI “Generazione Bellezza” e molti altri.

In apertura concerto de I SEI OTTAVI, tribute band di Rino Gaetano. Possibilità di cenare direttamente in Piazza Rossellini, grazie alla presenza di stand gastronomici con street food km 0.

Insieme possiamo rendere possibile, l’impossibile.

Sarà una serata indimenticabile: ci vediamo a partire dalle 19.30 in Piazza Rossellini!

Un Nuovo Inizio con Alessio Pascucci sindaco