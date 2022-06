Ladispoli, attenzione al pianeta-sordi

L’Amministrazione comunale rende noto che, con delibera di Giunta 122 del primo giugno 2022, è stato approvato il protocollo d’intesa tra il Comune di Ladispoli e l’associazione “Emergenza Sordi Aps”. Il protocollo ha scopo di ampliare le forme di comunicazione estendendo alle persone non udenti la possibilità di effettuare segnalazioni e richieste di intervento alla Polizia Locale in caso di incidenti o in situazioni emergenziali.

“Grazie all’utilizzo della tecnologia – ha commentato il sindaco Alessandro Grando – le distanze di comunicazione tra le parti, soprattutto in una situazione di emergenza, verranno accorciate. Si tratta di un progetto di comunicazione accessibile ed inclusiva a cui teniamo in modo particolare”.

La conferenza stampa di presentazione si terrà lunedì 6 giugno alle ore 17:00 in aula consiliare.