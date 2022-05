Volley, finali scudetto under 16 a Roma

Si svolgeranno a Roma dal 31 maggio al 5 giugno le finali dello scudetto under 16 di pallavolo femminile, presentate a Roma nel corso della conferenza stampa alla presenza del Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna.

“C’è una necessità di ripartenza in molti settori, in particolare nello sport. Sosteniamo le finali scudetto della categoria Under 16 femminili a Roma perché questa categoria, ferma da due anni da competizioni nazionali ed internazionali, ha bisogno di supporto per sostenere i talenti sportivi per raggiungere risultati sempre più alti. L’impegno della Fipav regionale, grazie alla squadra di lavoro del Presidente Andrea Burlandi, saprà, come sempre, regalarci soddisfazioni importanti. Siamo pronti dunque a questa sfida che ci consegna speranza per il futuro. La Città metropolitana, con il Sindaco Roberto Gualtieri, favorisce politiche attive per lo sport impegnando anche il patrimonio dell’Ente disponibile per le attività delle associazioni in tutto il territorio metropolitano”.