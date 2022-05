Italian Videoclip Awards, nomination per Buttinelli

Nomination per lo scenografo e art director Edoardo Buttinelli agli Italian Videoclip Awards. Il giovane professionista romano è candidato nella categoria “Miglior art director” per il lavoro svolto nel video “Quanto ti vorrei” di Chiello e Shablo (lavoro condiviso con Tommaso Ottomano).

I vincitori delle varie categorie saranno premiati domenica 29 maggio, a partire dalle 18.30, nell’evento in programma al Monk di Roma (Via Giuseppe Mirri, 35).

Edoardo Buttinelli (Roma, 1998), nonostante la giovane età vanta già un curriculum di tutto rispetto. Scenografo con laurea in direzione artistica conseguita presso la University of Arts London, vanta già un’ampia esperienza sui set per produzioni pubblicitarie e videoclip per artisti come Maneskin, Aiello, Arisa e Franco126.

In ambito pubblicitario a lavorato per spot per L’Oreal, Viktor & Rolf, Smirnoff, Musicians’ Union e Beauty Pie. E’ stato inoltre curatore di numerose mostre d’arte presso istituzioni come Tate Modern e Victoria & Albert Museum a Londra. In questi giorni è impegnato nella realizzazione del suo primo cortometraggio.