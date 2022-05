La Roma riporta in Italia una coppa europea

Dopo dodici anni una squadra italiana conquista una coppa europea. E’ la Roma, che grazie all’1-0 rifilato al Fejenoord ha conquistato la Conference league. Per la squadra di Mourinho il ritorno a disputare una finale europea dopo 31 anni è coinciso con un successo, griffato Zaniolo, in gol nel primo tempo. Gli olandesi sono andati più volte vicini al pari nella ripresa, ma due pali e le parate di Rui Patricio hanno conservano la vittoria. Per l’allenatore lusitano è il quinto trionfo su cinque finali. Sue le parole più “forti” della serata: “Vittoria dedicata al nostro popolo, resto al 100% per costruire con i Friedkin un grande futuro”. La conquista della coppa è stata festeggiata con cinquantamila spettatori assiepati nell’Olimpico per assistere alla sfida, a distanza, grazie ai maxischermi.

Efisio Collu