“Dall’Istituto Spallanzani ho ricevuto la conferma di un quarto caso preso in carico ad Arezzo con un link di un viaggio alle Canarie. Finora i casi posti in isolamento nel Lazio sono 15 mentre i ricoverati allo Spallanzani rimangono 3 in buone condizioni cliniche”. Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.