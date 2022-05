Ladispoli, sostegno alle famiglie con minori nello spettro autistico

Al Comune di Ladispoli, in qualità di capofila del Distretto 2 Roma 4, rè stato pubblicato l’avviso per il sostegno alle famiglie con minori nello spettro autistico fino al dodicesimo anno di età.

Le domande potranno essere presentate entro le ore 12:00 del 30/06/2022 al protocollo del comune di Ladispoli o attraverso PEC del comune di Ladispoli all’indirizzo comunediladispoli@certificazioneposta.it.

Qualora siano impossibilitati a farlo autonomamente, per la modulistica e la compilazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi al PUA, situato nella sede della Casa della Salute nel Comune di Ladispoli in Via Aurelia km 41,500 negli orari seguenti: lunedì dalle ore 8:00 alle ore 12:30, mercoledì dalle ore 08:00 alle ore 12:30 e dalle ore 12:30 alle ore 14:00 e il venerdì dalle ore 08:00 alle 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00. Per informazioni ci si può rivolgere anche ai Servizi Sociali del Comune di residenza negli orari di segretariato sociale

Per ogni utile informazione è possibile rivolgersi al PUA, sito nella Casa della Salute nel Comune di Ladispoli, al numero telefonico 0696669393-0699231226-0699231387, oppure inviare una email al seguente indirizzo di posta elettronica spettro.autistico@comunediladispoli.it