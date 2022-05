Manziana, il 21 maggio la presentazione di Aforismart

Sabato 21 maggio, alle ore 17, presso l’Aula consiliare comunale (Largo G.Fara) il Comune di Manziana e Lagone.it organizzano la presentazione del libro “Aforismart” di Anna Maria Onelli.

L’autrice manzianese guiderà i partecipanti alla scoperta del suo libro che parla di amore e di bellezza.

Un viaggio avvincente ed originale nella storia per descrivere le molteplici facce dell’amore: l’amore idilliaco, l’amore agape, l’amore per se stessi, quello malato, o violento o abusante, fino a toccare la teoria dell’amore perfetto.

“Un libro rivolto a tutti per la sua immediatezza, con brani trasformati in pillole, da assumere appena si può, perché, leggere, accresce la nostra cultura, arricchisce le nostre conversazioni, giova all’intelletto e nutre l’anima.”