Ladispoli ricorda Falcone e le vittime dell’attentato di Capaci

L’appuntamento con “Capaci di ricordare” è per martedì 17 maggio alle 18, presso l’aula consiliare del Comune di Ladispoli, dove si svolgerà l’evento commemorativo di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, uccisi barbaramente dalla Mafia trenta anni fa.

Faranno gli onori di casa il sindaco Alessandro Grando e l’sssessore alla Cultura Marco Milani, in collaborazione con la sezione dei Lions di Cerveteri-Ladispoli, rappresentata dalla Presidente Franca Asciutto e da Armando Profumi per “Libera”.

Ospite d’onore e testimone in prima persona di quanto accadde in quegli anni il Generale Angiolo Pellegrini.

A presentare la serata e proporre dei brani tratti da “Questa terra un giorno sarà bellissima”, Leonardo Imperi, Direttore Artistico de “La Valigia dell’attore”.

La cittadinanza, in specie quella in età scolastica, è invitata a partecipare, perché il sacrificio di questi uomini di Stato, non sia vano.