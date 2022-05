Bracciano, studenti del “Salvo D’Acquisto” donano il sangue al Gemelli

Un nuovo evento di raccolta sangue si è svolto oggi, mercoledì 18 maggio 2022, presso il Comune di Bracciano.

Organizzato dalla Prof.ssa e Dirigente Scolastica Lucia Dutto, l’iniziativa, svoltasi nella frazione di Castel Giuliano, ha interessato gli studenti dell’Istituto Tecnologico Paritario Salvo d’Acquisto.

Ad adempiere alle funzioni di raccolta del bene più prezioso alla vita è stato il “Gruppo Donatori Sangue Francesco Olgiati O.D.V”, guidato dal suo Presidente Giovanni Bonetti, di concerto con il Servizio di Emotrasfusione della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS.

L’equipe medico infermieristica presente sul luogo è stata coordinata dal Professor Raffaele Tartaglione, direttore sanitario Olgiati, e dalla Dott.ssa Tiziana Rappoli, coordinatrice personale del Centro Trasfusionale della Fondazione Policlinico Gemelli.

A collaborare anche lo stesso Comune di Bracciano, presente tra i quali anche attraverso l’Avv. Giulia Sala, Presidente del Consiglio Comunale.

Effettuata con autoemoteca della Regione Lazio, la raccolta ha riguardato ragazzi donatori per la prima volta i quali, guardando al futuro con gli occhi della speranza, hanno deciso di mettersi a disposizione nel senso più alto del termine, anche per rispondere con forza alla carenza di sangue donato presente sul territorio della Regione Lazio.

“Donare il sangue – afferma il Presidente Giovanni Bonetti – significa donare la propria vita agli altri, in primo luogo, in questo caso, agli ammalati più gravi ricoverati al Gemelli. Grazie di cuore agli studenti dell’Istituto Salvo D’Acquisto di Bracciano per il bellissimo gesto compiuto questa mattina.”

