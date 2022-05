A Bracciano la festa di primavera

Festa di primavera su Bracciano, centinaia i visitatori, una bella festa finalmente dopo due anni di chiusure e buio .. Bracciano ha brillato di colori e profumi…musica ed allegria….un ottima organizzazione dell associazione commercianti di Bracciano, con la presidente Beatrice Dominici, con la presenza dell’ amministrazione comunale, e l attenta vicinanza dell’ Avab odv Bracciano che ha vegliato sulla sicurezza della festa….13 unità Avab odv con la gente, tra la gente , accanto alle istituzioni…da sempre!

Bracciano sta dimostrando di avere nuova luce, e come sempre la presidente dell’ associazione commercianti dimostra con tutti i suoi collaboratori grandi capacità per dare gioia a Bracciano… Personalmente come responsabile dell’ Avab odv Bracciano sono orgogliosa di collaborare con loro ogni anno, con passione e amore per il territorio.. il buio è finito speriamo, i paesi tornano a vivere.

Enza Vergari