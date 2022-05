Velletri, la prima edizione di Pane e Olio

Il Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna, ha partecipato alla cerimonia di apertura della I edizione di “Pane e Olio”, presso il CREA di Velletri.

Una manifestazione che intende far conoscere e valorizzare due prodotti essenziali della dieta mediterranea, l’olio e il pane, dando spazio alle filiere produttive e alle imprese locali operanti nel settore agroalimentare.

Nei due giorni di “Pane e Olio”, il 14 e il 15 maggio, un ricco programma di convegni, degustazioni ed eventi. Il Vice Sindaco Sanna è intervenuto al primo seminario in apertura dell’iniziativa, dal titolo “L’olio extravergine di oliva: tra cultura e salute”.

“L’olio e il pane ci riportano alla semplicità di due nutrimenti fondamentali per l’uomo da migliaia di anni e che trovano, in ogni nostro territorio, lunghe tradizioni d’impresa familiare tramandate nel tempo. Si procede nell’evoluzione delle modalità produttive restando legati ai cicli naturali e alle tradizioni. Valorizzarne e riscoprirne l’importanza è quanto mai doveroso, col supporto e l’attenzione delle istituzioni che hanno il compito e il dovere di sostenere e tutelare le specificità alimentari, come ogni altro aspetto che mira a far conoscere e promuovere Velletri e più in generale la Città Metropolitana: dall’ambiente alla storia alle tipicità, mettendole in connessione tra loro e valorizzandone gli aspetti umani e l’importanza complessiva”.

Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale.