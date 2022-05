Roma, XV municipio, al via i lavori del parco di via Tieri

“Sono programmati per la prossima settimana, come richiesto da questa amministrazione, gli interventi del Coni Sport Salute per la realizzazione del playground nel parco di Via Tieri all’Olgiata. I lavori riguarderanno la realizzazione di un campo multisport e di due aree ludiche con giochi inclusivi.

I lavori, che rientrano nell’Accordo Quadro “Fondo Periferie e Sport” stipulato a inizio 2016 nel corso della nostra precedente consiliatura, purtroppo negli ultimi 5 anni avevano subito uno stop perché l’intervento era stato definanziato per dare priorità ad altre aree in altri municipi.

Per il Presidente Torquati e tutta la Giunta però la riqualificazione del parco di Via Tieri è sempre stata una priorità per cui subito dopo il nostro insediamento abbiamo richiesto immediatamente il finanziamento anche attraverso la votazione di un documento in Consiglio municipale.

Ora, finalmente i lavori verranno avviati e presto la cittadinanza potrà tornare a vivere l’unica area verde della zona.

Nel sopralluogo di questa mattina insieme all’ufficio aree cani del Dipartimento Tutela Ambientale abbiamo inoltre avviato la programmazione per gli interventi di manutenzione e riqualificazione della zona cani all’interno del parco, interventi che non rientrano però nell’ambito dei lavori previsti nella progettazione che verrà avviata nei prossimi giorni”.

Così in una nota l’Assessore alle Politiche Ambientali del Municipio Roma XV, Marcello Ribera