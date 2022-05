Fondazioni ITS, firmato a Roma il primo dei tre atti costitutivi

Siglato al Rettorato della Sapienza di Roma, il primo degli atti costitutivi delle tre Fondazioni ITS di cui la Città metropolitana di Roma Capitale è socio fondatore, a seguito della partecipazione all’avviso di manifestazione d’interesse bandito dalla Regione Lazio nel 2021.

La Fondazione ITS Academy Lazio Digital, con sede nell’area metropolitana, presso l’I.I.S. Giorgi Woolf di Roma, opererà nell’area delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Tra i Soci fondatori, oltre alla Città metropolitana di Roma, l’I.I.S. Giorgi Woolf, il Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale-Università La Sapienza di Roma, il Comune di Pomezia, il Comune di Palombara Sabina, l’Ordine dei Periti Industriali di Roma e le società Orienta Academy – Orienta Direct Srl, Job Consult Srl, Mediafarm Srl, Algoritmo Srl, Euclide Srl, Stupendo Srls.

“Gli I.T.S. costituiscono il segmento di formazione terziaria non universitaria di alta specializzazione tecnologica e rappresentano uno strumento strategico per rispondere alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche in aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese. Con la nascita di tre nuovi I.T.S. diamo un contributo importante al rafforzamento dell’istruzione tecnica e professionale dei giovani e alla formazione continua dei lavoratori. Grazie alle partnership individuate e all’esperienza maturata negli anni nel campo della formazione professionale, l’ente metropolitano è protagonista di un asset strategico legato alla domanda di professionalità specializzate in settori di centrale importanza per il futuro prossimo dell’economia del territorio, dall’efficienza energetica ai tanti campi di applicazione delle nuove tecnologie”. Così Alessia Pieretti, Consigliera Delegata all’innovazione tecnologica, transizione digitale, sviluppo economico della Città metropolitana di Roma Capitale.