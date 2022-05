Emozionante prima di lezione di valzer alla “Corrado Melone”

Dopo due anni di interruzione, dovuta alla emergenza sanitaria, è stato davvero bello vedere gli studenti curiosi e decisi nel prendere confidenza con un ballo semplice ma elegante; un piacere poter riprendere una bella tradizione, diventata negli anni una tappa fissa nel percorso degli alunni delle terze della scuola secondaria che si apprestano ad affrontare gli esami e a lasciare la nostra scuola per intraprendere un nuovo percorso scolastico.

Una quarantina di studentesse e di studenti, hanno mosso i primi passi, sorridenti ed emozionati, sapientemente guidati dalla professoressa Sonia Proietti e dalla signora Tamara Pellegrini, cui va un ringraziamento speciale per la disponibilità con cui hanno risposto al nostro appello, la passione e la professionalità che hanno subito dimostrato. Tantissimi complimenti alle ragazze e ai ragazzi che hanno deciso di partecipare al corso, mettendosi in gioco, e hanno accettato la sfida di apprendere in poche settimane il tempo, il ritmo, le movenze e i passi del ballo “più armonioso di tutti” per volteggiare in coppia, leggeri e leggiadri in occasione della tanto attesa e desiderata “Festa danzante delle classi terze”.

Stefania Pascucci, professoressa