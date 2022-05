A Formello l’otto maggio c’è il mercatino del riuso

Fare meno rifiuti è uno dei principali obiettivi delle politiche di sostenibilità che, per una piccola ma non trascurabile parte, passa anche dalle scelte individuali.

Far durare le cose di più, darle ad altri se divenute inutili per sé ma utili per qualcun altro, donarle … gesti minuti che, nel piccolo ma in fondo in grande, rendono quello della sostenibilità un concetto concreto.