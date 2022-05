Ladispoli, elezioni, voto assistito, orari e date per il rilascio dei certificati

L’Amministrazione comunale rende noto che la Asl Roma 4, settore Medicina Legale, in occasione delle consultazioni elettorali del 12 giugno garantisce il rilascio dei certificati previsti per legge agli elettori affetti da grave infermità fisica che hanno bisogno di assistenza di un altro elettore per esprimere il voto. I certificati si potranno richiedere giovedì 12 maggio dalle ore 9 alle 13 a Cerveteri in via Madre Maria Crocifissa Curcio 3; venerdì 13 maggio dalle 14 alle 17 al Poliambulatorio in via Aurelia; sabato 14 maggio dalle ore 9 alle 13 a Cerveteri in via Madre Maria Crocifissa Curcio 3.