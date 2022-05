Ginnastica ritmica, la Polimnia Ritmica Romana torna in serie A1

La Polimnia Ritmica Romana torna in Serie A1. L’ambito risultato è stato ottenuto domenica 1 maggio a Folgaria (Trento), dove erano in programma i play off di serie A2 di ginnastica ritmica, validi per assegnare l’ultimo posto disponibile per la promozione nella massima serie per la stagione 2023.

L’avvincente sfida per scontri diretti ha visto avvicendarsi in pedana le società Pontevecchio Bologna, Polimnia Ritmica Romana e Club Giardino di Carpi, rispettivamente terza, quarta e quinta classificate nella regular season. Il team della Polimnia, guidato da Michela Conti, Liliana Iacomini e Marzia Farlò, ha schierato al cerchio la lettone Jelizaveta Polstjanaja, alla palla Martina Lamberti, alle clavette Sofia Panci e al nastro Elizabeta Havryliv. Le “verdoline” hanno ottenuto quasi un en plein ed hanno totalizzato 11 punti sui 12 disponibili, avendo vinto ogni sfida ad esclusione delle clavette dove inevitabilmente hanno dovuto cedere il primato alla ginnasta straniera di Pontevecchio. La squadra romana, che ha la sua base operativa tra i municipi XIII e XIV di Roma Capitale si aggiudica quindi la vittoria di questi playoff e si guadagna il ritorno in serie A1 per il 2023.

“Siamo felici e orgogliosi per come le nostre ginnaste hanno affrontato questo campionato, per il quale abbiamo preparato una rosa di 7 ginnaste”, ha affermato la presidentessa Licia Conti, “Oltre alle protagoniste della gara odierna anche Giulia Moglianetti, Alessandra Cipriani, Sara De Sanctis ed Elisa Guerriero hanno dato il loro contributo lavorando costantemente per essere pronte a entrare in pedana all’occorrenza. Si sono dimostrate una vera squadra, capace di affrontare unita tutti gli ostacoli e gli imprevisti incontrati lungo il cammino di questo campionato iniziato lo scorso 19 febbraio. E’ stato belle vederle collaborative e solidali in ogni circostanza, non ultima quella che ha visto nascere una bella amicizia tra la nostra Beti, ginnasta italo ucraina che gareggia da 5 anni con i nostri colori e la ginnasta lettone di origine russa Jelizaveta Polstjanaja, in forza al nostro Club come ginnasta straniera. Tra loro parlavano russo o inglese, insieme hanno dato il massimo per un obiettivo comune e sono state l’emblema di uno sport che unisce!”.

La Polimnia Ritmica Romana è ora pronta a lavorare per affrontare al meglio il massimo campionato, unica società del Lazio tra le 12 migliori d’Italia. “Purtroppo partiamo svantaggiate a causa del problema di impianti che funesta la nostra strada”, prosegue Licia Conti, “dovremmo poterci allenare ogni giorno in una palestra adeguata come fanno le nostre avversarie in altre città d’Italia e finora abbiamo affittato a caro prezzo una struttura privata che dal prossimo anno sarà convertita in campi da padel. Ci auguriamo di poter contare sul supporto dell’amministrazione comunale e della stessa Federazione ginnastica per individuare una nuova sede dove poter continuare il nostro lavoro che da 35 anni dà lustro alla nostra città”.