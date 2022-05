Riceviamo e pubblichiamo – Ladispoli piange il cronista Sava

“Abbiamo appreso in questi minuti della scomparsa di Alberto Sava, il decano dei giornalisti del nostro litorale. Un esempio professionale per tantissimi giornalisti che si sono formati professionalmente sotto la sua guida. Con la scomparsa di Alberto il mondo dell’informazione perde uno dei suoi pilastri, una persona dalle spiccate qualità umane e dal profondo impegno per l’informazione locale. Alla moglie Elvira e a tutti i suoi cari giungano le più sentite condoglianze da parte della Città e dell’amministrazione comunale di Ladispoli”. Così il sindaco di Ladispoli.