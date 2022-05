Bracciano, il 7 maggio la distribuzione delle compostiere

Per autoprodurre compost “fai da te” impiegando i propri residui organici a Bracciano in distribuzione sabato 7 maggio dalle 8 alle 13 in piazza IV Novembre compostiere a rotazione. L’iniziativa è inserita nell’ambito del Progetto ComLoc del quale Bracciano è Comune Capofila. In piazza saranno presenti, per accogliere le famiglie, addetti della Tekneko oltre a rappresentanti dell’Associazione Italiana Compostaggio e della Cooperativa sociale ELLE 30.

Sarà inoltre possibile avere informazioni sulle metodologie del compostaggio per ottenere un fertilizzante naturale di qualità.

Le compostiere verranno consegnate alle famiglie che ne hanno fatto richiesta. Sarà inoltre possibile per chi non avesse finora fatto richiesta, farla in loco, fino ad esaurimento delle apparecchiature.

Il progetto, finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito delle “Misure a favore delle attività di Compostaggio e auto compostaggio per la riduzione della frazione organica per i Comuni del Lazio e Roma Capitale” coinvolge sei Comuni: Bracciano, Anguillara Sabazia, Trevignano Romano, Canale Monterano, Oriolo Romano e Bassano Romano.