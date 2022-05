Bracciano, Padre Pio, il commento di Michela Califano (Pd)

L’inaugurazione del nuovo reparto di lungodegenza dell’Ospedale Padre Pio di Bracciano è un’altra, importantissima, tappa del percorso di crescita e potenziamento della sanità laziale. Un lavoro, iniziato molto tempo fa, che ci ha permesso in questi anni di dare risposte a territori centrali nello scacchiere sanitario regionale. L’ospedale di Bracciano è un punto di riferimento per tantissimi cittadini del Lazio che trovano in questo nosocomio un’eccellenza sia dal punto di vista ‘operativo’, e di questo tutto il merito va al personale sanitario e medico, sia strutturale grazie a un importante lavoro di squadra tra la Regione Lazio e l’Asl Roma 4 che ha portato negli anni a fare del Padre Pio un modello. Un ringraziamento va alla giunta regionale e al direttore generale della Asl Roma 4 Cristina Matranga per aver recepito le istanze dei territori. Al sindaco di Bracciano Marco Crocicchi e agli amministratori dei comuni limitrofi per il loro costante impegno di sensibilizzazione che ha portato oggi a questo nuovo importantissimo risultato. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano