Ariccia, il 4 si parla di truffe agli anziani

Partecipa all’incontro il Comandante dei Carabinieri Gianni Coltellaro

Visto il dilagare del fenomeno delle frodi a danno degli anziani,l’Amministrazione Comunale di Ariccia ha pensato di organizzare un incontro pubblico per affrontare questo annoso problema. L’appuntamento è fissato per mercoledì 4 maggio, alle ore 16.30, presso la Sala Riunioni del Centro Anziani di Ariccia. “Abbiamo pensato – ha dichiarato Anita Luciano consigliera delegata alle Associazioni – di coinvolgere i cittadini in un incontro con il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ariccia Gianni Coltellaro, al fine di potergli fornire gli strumenti per non incappare in truffe e per prevenire i furti in appartamento. All’incontro sarà presente anche il sindaco Gianluca Staccoli, il presidente del consiglio comunale Michele Filosofi, la consigliera delegata alla scuola Irene Falcone e il dirigente del settore Patrimonio del Comune di Ariccia Claudio Fortini, a testimonianza della grande attenzione riservata dall’Amministrazione al tema della sicurezza”.