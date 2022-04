Riceviamo e pubblichiamo – Ripristino stradale a Formello

L’ACEA ha comunicato al nostro Ufficio Reti che entro i prossimi 15 giorni provvederà al ripristino del manto stradale a seguito della conclusione dei lavori effettuati nella zona.

La Polizia Locale provvederà, tramite ordinanza, ad informare i cittadini in merito alle date esatte dei lavori, in modo da ridurre i disagi nella viabilità.

“Ringrazio i cittadini per la pazienza dimostrata nell’attesa della riparazione da parte di ACEA della pavimentazione stradale. L’Azienda ha ritenuto preferibile attendere la conclusione di un ulteriore cantiere per la realizzazione di una fognatura così da non dover ricoprire ed eseguire nuovamente gli scavi, onde evitare continui disagi per la percorrenza” Così il Vicesindaco Assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Lancianese