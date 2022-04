Al “Paciolo” tavola rotonda dedicata a amministrazione e marketing turistico-territoriale

Stamattina (ieri, ndr) presso l’ I.I.S. Luca Paciolo di Bracciano ho avuto il piacere di partecipare alla tavola rotonda «Amministrazione e marketing turistico-territoriale delle aree naturali: Parco di Veio e Parco di Bracciano-Martignano».

Con me presenti Stefania Elena Chimienti, Dirigente Scolastico IIS Luca Paciolo che ringrazio dell’invito, il Presidente del XV Municipio Daniele Torquati, Daniele Badaloni, Direttore Parco Naturale Regionale di Bracciano e Martignano, Giorgio Polesi, Presidente Ente Regionale Parco di Veio e Giovanni Furgiuele, Presidente dell’Associazione Lagone Nuovo e moderato da Ilenia Menale, docente di Economia Aziendale IIS Luca Paciolo.

L’incontro destinato agli studenti dell’IIS Luca Paciolo indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing e Turistico, ha affrontato il tema del marketing territoriale comparando due realtà di grande rilievo turistico e territoriale (oltre 31.000 ha di territorio compresi tra 17 comuni): Parco di Veio e Parco di Bracciano-Martignano. Gli studenti hanno sollecitato gli amministratori presenti sul marketing territoriale, strategie di promozione turistica e utilizzo dei media tradizionali e nuovi ed anche sulla tematica oggi attualissima di sostenibilità economica, sociale e ambientale.

E’ stato un’importante occasione di confronto per riflettere sulle opportunità di sviluppo del territorio a nord di Roma, con un focus sulle reti sentieristiche, sul turismo lento e sulle strategie per la promozione di un’offerta in grado di valorizzare i tesori naturali presenti.

Abbiamo parlato anche dei rapporti tra amministrazioni locali e Enti Parco, e delle azioni intraprese per combattere l’abbandono dei rifiuti e la gestione della fauna selvatica.

Un incontro prezioso per cui voglio ringraziare gli organizzatori, i partecipanti e tutti gli studenti intervenuti.

Marco Crocicchi