Ladispoli, Olmetto Monteroni, iniziati i lavori di bonifica del piano stradale

“Sono iniziati questa mattina i lavori di bonifica di alcune delle strade quartiere Olmetto Monteroni. Anche se queste arterie viarie non sono di competenza comunale era necessario intervenire subito per metterle in sicurezza”. Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che, grazie ad interventi mirati, il piano stradale del quartiere Olmetto Monteroni verrà bonificato.

“Questi lavori – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis – sono la risposta concreta ai residenti della zona che ci avevano segnalato il fatto che le fondazioni e le pavimentazioni stradali non consentivano più l’utilizzo in sicurezza della viabilità con particolare riguardo all’eventuale necessità di accesso ai mezzi di soccorso, nonché all’espletamento del servizio di ritiro dei rifiuti delle utenze domestiche. Utilizzando un idoneo materiale inerte verrà ricostituito un piano unico di scorrimento della circolazione veicolare garantendo, quindi, le condizioni minime di fruizione in sicurezza delle strade”.

I lavori sono eseguiti a seguito dell’ordinanza 36 del 12 aprile 2022 emessa dal sindaco Alessandro Grando.