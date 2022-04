Formello, borse di studio per scuola primaria e secondaria

“La politica è passione e diventa strumento di affermazione sociale solo quando si conseguono gli obiettivi prefissati: sono, quindi, felice di poter annunciare che gli studenti meritevoli della scuola primaria e secondaria di primo grado del Comune di Formello avranno finalmente accesso alle borse di studio”. Così si è espressa Daniela Angelici, Assessore alla Scuola e alle Politiche d’Inclusione. “Desideravo fortemente – ha affermato Daniela Angelici – che le borse di studio potessero essere a disposizione degli studenti per riconoscerne il merito e l’impegno nonché per incentivarli nella prosecuzione del percorso formativo: il mio auspicio è divenuto oggi realtà e mi auguro di poter proseguire nell’impegno avviato, verso il conseguimento di nuovi risultati per la crescita culturale dei nostri ragazzi, aprendo loro nuovi scenari. Ringrazio per il sostegno e per la preziosa collaborazione il Sindaco Gian Filippo Santi e la dirigente Filomena Barbato”. In virtù dell’approvazione della delibera da parte del Consiglio Comunale, per la prima volta è stato strutturato il “Regolamento per l’assegnazione di borse di studio per studenti meritevoli” La determina è reperibile sull’Albo Pretorio, nell’àmbito delle funzioni del Dipartimento Amministrativo Finanziario / Area Finanza e Cultura del Comune di Formello.