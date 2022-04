Domani, giovedì 14 aprile, alle ore 15, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e l’Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato presentano il nuovo sistema di prenotazione online delle prime visite specialistiche per prenotare e gestire autonomamente gli appuntamenti in ‘tre click’ da pc o attraverso la App. L’evento si svolge a Roma, sede della Regione Lazio, Sala Tevere, Via Cristoforo Colombo 212.