Flavio Insinna domani protagonista di Generazione Z

Flavio Insinna sarà il protagonista del faccia a faccia di “Generazione Z”, il programma condotto da Monica Setta, in onda martedì 12 aprile, alle ore 00.40, su Rai 2 e RaiPlay. L’attore commenterà alcuni dei temi sul mondo dei ragazzi oltre che sulla propria carriera.

Tra i temi della puntata anche il rapporto dei ragazzi con la bellezza. A discuterne in studio con la giornalista sarà come sempre un panel di ragazzi, scelti tra i più seguiti in questo momento dalla platea più giovane. Ci saranno, tra gli altri, l’influencer Jaqueline Zanetti, l’attrice Sonia Battisti (protagonista della serie “Jams” di Rai Gulp), l’influencer Nelson Chukwuebuka e il giovane inventore Francesco Maura, premiato con il titolo di Alfiere della Repubblica, dal Presidente Sergio Mattarella. I ragazzi si confronteranno con alcuni adulti, tra cui la giornalista Roberta Ammendola, l’attrice Carolina Rey e la psicologa Monica Bormetti. Si parla inoltre di anoressia e bulimia nel faccia a faccia con Ilenia De Diego.