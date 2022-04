XV Municipio, Torquati punta sulla progettazione del territorio

“Con la firma sul nuovo protocollo d’intesa tra il Municipio XV e l’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, il nostro municipio è il primo, in questa consiliatura, ad impegnarsi concretamente nella programmazione impostata dall’Assessorato capitolino all’Urbanistica proprio sui temi condivisi tra l’amministrazione e l’ordine per garantire supporto, trasparenza e partecipazione alle procedure concorsuali che verranno messe in campo a favore della cittadinanza.

Un accordo, quello approvato dalla Giunta Capitolina e a cui oggi prendiamo parte, che rafforza la cooperazione nelle aree di interesse comune migliorando e semplificando i procedimenti amministrativi per la realizzazione di iniziative comuni, scientifiche e divulgative, rispetto al modello de “La città dei 15 Minuti”.

Come anche dichiarato da Alessandro Panci, presidente dell’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia, con questo accordo “promuoviamo i concorsi di progettazione sul territorio come strumento di valorizzazione, una possibilità per il territorio di essere partecipe alle scelte strategiche di intervento attraverso una forma di gara di affidamento trasparente che ha come primo obiettivo la qualità del progetto”.

Con la firma di ieri avviamo un percorso che intende promuovere anche su questo territorio procedure concorsuali che puntino a progetti relativi al miglioramento dell’aspetto e della vivibilità del tessuto urbano, alla riqualificazione degli spazi pubblici e degli immobili dismessi e allo sviluppo sostenibile di nuove aree urbane. Un altro passo in avanti per lavorare in maniera coordinata tra enti e Istituzioni e sempre a tutela della nostra Comunità”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.