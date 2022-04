Roma, presentati a Palazzo Madama i libri “Restart Metabolico” e “Io può”

Sono stati presentati a Roma, nella Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama, i libri “Restart Metabolico” di Danilo De Mari e “Io può” di Marco Vetrano.

La presentazione è avvenuta nel corso della conferenza stampa dal titolo “Salute e benessere ai tempi del Covid”, alla quale hanno preso parte i due autori dei libri, oltre al Senatore Manuel Vescovi. A moderare l’incontro è stata la giornalista Barbara Castellani, che insieme agli autori ha analizzato il rapporto della popolazione con tematiche di costante attualità come salute e benessere, inserendole in un contesto come quello attuale, fortemente condizionato dall’emergenza sanitaria.

“Restart Metabolico” presenta un metodo che si sviluppa su 31 giorni per ritrovare la forma e tornare in salute, mentre “Io può” analizza il problema dell’autostima, consigliando al lettore come accrescerla.

«L’idea alla base di questo libro – ha dichiarato il Dott. De Mari – è quella di aiutare le persone a raggiungere un benessere a 360°. Il programma prevede un riequilibrio alimentare con l’ausilio anche dell’attività sportiva. Si parte da zero con un passeggiata, la cosiddetta “passeggiata metabolica”, fino ad arrivare a dei work out un po’ più intensi. Da qui segue un lavoro di stretching ed equilibrio emotivo con esercizi di respirazione. Al tutto, ovviamente, va accompagnata un’alimentazione sana e specifica. Attraverso questo libro, quindi, spero di aiutare quante più persone possibili che, per questioni di tempo, non riescono ad entrare in contatto diretto con me».