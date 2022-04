Bit Milano, domenica si inaugura lo stand della Regione Lazio

Domenica 10 aprile alle ore 11.30 presso la Fiera “Borsa Internazionale del Turismo (BIT) di Milano, il Vice Presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, l’Assessora al Turismo della Regione Lazio Valentina Corrado e il Presidente di Unioncamere Lazio Lorenzo Tagliavanti, inaugurano lo stand della Regione Lazio, posizionato nel Padiglione 3 della Fiera di Milano.

In occasione dell’evento ‘Luoghi da Visitare e destinazioni da vivere: alla scoperta delle meraviglie del Lazio’ il Vice Presidente Leodori e l’Assessora Corrado illustreranno alla stampa gli interventi e le misure promossi dalla Giunta regionale per il rilancio del settore turistico, così fortemente provato dalla crisi economica degli ultimi anni. L’incontro, che si svolgerà anche alla presenza del Presidente ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo, Giorgio Palmucci e viene moderato dal Direttore dell’Agenzia del Turismo della Regione Lazio, Roberto Ottaviani, sarà anche l’occasione per promuovere l’intero territorio regionale e rafforzarne l’immagine come destinazione turistica nel mercato nazionale ed internazionale, valorizzando le imprese, le eccellenze e le meraviglie che il Lazio ospita.