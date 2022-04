D’Amato: “Guido Silvestri presiederà il board degli esperti dell’Istituto Spallanzani”

“Il Direttore del Dipartimento di Patologia generale e medicina di laboratorio alla Emory University di Atlanta, professor Guido Silvestri presiederà il board degli esperti dell’Istituto Spallanzani. E’ davvero un’ottima notizia per il Paese. È uno degli scienziati più importanti al mondo per le malattie infettive, un professionista apprezzato da tutto il mondo scientifico e accademico che porterà con la sua competenza un contributo importante e colgo l’occasione per rivolgere gli auguri di tutto il sistema sanitario regionale”.

Lo dichiara l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.