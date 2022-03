Vessilli che sventolano. Nel nome dell’unità e del lavoro

La consegna delle bandiere, italiana ed europea, al “Padre Pio”

Con una breve e austera cerimonia si è svolta nell’ospedale “Padre Pio” una significativa cerimonia, molto commovente, che ha scosso i più profondi sentimenti di amore patriottico e fratellanza. Il Lions club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini ha donato al nosocomio le bandiere italiana ed europea.

Le bandiere, ricevute dal direttore sanitario Antonio Carbone da parte della socia Lions Maria Elisa Pezone, sono state consegnate alla dottoressa Maria Ribaudi che, con due operatori, ha diretto l’alzabandiera. I drappi sono stati issati sui pennoni e subito si è visto il Tricolore sventolare unitamente all’azzurro europeo stellato.

Il presidente del Lions club Gabriele Brenca ha pronunciato parole di elevato valore patriottico facendo presente che la bandiera italiana è simbolo dell’unità d’Italia e di una Patria più ampia, quella europea. Ma il presidente ha voluto allargare il significato della manifestazione dedicandola alla “Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari” istituita dal Ministero della Sanità il 12 marzo. Ha quindi in particolare ricordato tutti i sanitari dell’ospedale “Padre Pio”, che hanno affrontato il superlavoro causato dalla pandemia con alto senso del dovere e alta professionalità e li ha ringraziati per la loro opera, che ha trovato consensi e riconoscimenti tra la popolazione. Ha quindi esteso analogo ringraziamento a tutti gli operatori sanitari della Asl Rm4 e dell’intero territorio nazionale.

Il direttore dell’ospedale “Padre Pio” Antonio Carbone ha ringraziato il Lions per la continua vicinanza all’ospedale e alla Asl Rm4 e in particolare a tutto il personale sanitario. Ha quindi riferito le prossime novità che saranno realizzate al “Padre Pio”: istituzione di 20 posti di lunga degenza riabilitativa; potenziamento dei servizi ai pazienti oncologici; interventi chirurgici alla cataratta.

Anche il direttore generale Cristina Matranga ha voluto ringraziare il club per la donazione: «Ringrazio Il Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini per questo gesto importante e significativo. La collaborazione con le associazioni e i club è fondamentale per la nostra azienda».

Ha diretto la cerimonia il Lions Bruno Riscaldati; erano presenti anche Giovanni Furgiuele, presidente dell’associazione culturale no profit “L’agone nuovo” e Anna Radicioni, referente locale di “Cittadinanzattiva”.